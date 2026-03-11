Gold-Silver Price: जयपुर में सोना 1.65 लाख के पार, चांदी में भारी गिरावट, ईरान-इजराइल युद्ध ने बढ़ाई सराफा बाजार की तपिश

जयपुर के बड़े सराफा कारोबारियों का अनुमान है कि यदि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा खिंचता है या इसमें अमेरिका की सक्रियता और बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में सोना 1.70 लाख के स्तर को भी पार कर सकता है। हालांकि, आज चांदी में आई 3500 की गिरावट को विशेषज्ञ 'प्रॉफिट बुकिंग' (मुनाफा वसूली) मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चांदी की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर थीं।