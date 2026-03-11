11 मार्च 2026,

बुधवार

जयपुर

Gold-Silver Price: जयपुर में सोना 1.65 लाख के पार, चांदी में भारी गिरावट, ईरान-इजराइल युद्ध ने बढ़ाई सराफा बाजार की तपिश

Gold-Silver Price Today: ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर जयपुर के सराफा बाजार पर दिखने लगा है। आज शुद्ध सोना 500 रुपए महंगा होकर 1,65,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 3,500 रुपए गिरकर 2,77,500 रुपए प्रति किलो रही।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 11, 2026

Gold Silver Price in Jaipur

Gold Silver Price in Jaipur (Patrika File Photo)

Gold Silver Price in Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों ने एक नया इतिहास रच दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध की आशंकाओं ने सोने को अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों के करीब पहुंचा दिया है।

जहां निवेशकों में डर का माहौल है, वहीं सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में भारी उछाल आया है। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आज बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। एक तरफ जहां सोना महंगा हुआ है, वहीं चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

क्यों लग रही है कीमतों में 'आग'?

सराफा विशेषज्ञों का मानना है कि इस उछाल के पीछे मुख्य कारण वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता है। जब भी दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनते हैं, शेयर बाजार में अस्थिरता आती है। ऐसे में निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए 'सेफ हेवन' माने जाने वाले सोने का रुख करते हैं।

धातु का प्रकारआज का भाव (11 मार्च 2026)बदलाव
शुद्ध सोना (24 कैरेट)₹1,65,200 प्रति 10 ग्राम₹500 महंगा
जेवरात सोना (22 कैरेट)₹1,54,500 प्रति 10 ग्रामबढ़त के साथ
चांदी (999 शुद्धता)₹2,77,500 प्रति किलो₹3500 सस्ती

मिडिल ईस्ट का तनाव: ईरान और इजराइल के बीच जारी सीधे टकराव ने वैश्विक सप्लाई चेन और आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल दिया है।

सुरक्षित निवेश की मांग: अनिश्चितता के दौर में सोना निवेश का सबसे विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरता है।

डॉलर और कच्चे तेल का प्रभाव: युद्ध की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का डर बढ़ता है, जिससे सोने की वैल्यू में इजाफा होता है।

क्या आगे और महंगा होगा सोना?

जयपुर के बड़े सराफा कारोबारियों का अनुमान है कि यदि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा खिंचता है या इसमें अमेरिका की सक्रियता और बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में सोना 1.70 लाख के स्तर को भी पार कर सकता है। हालांकि, आज चांदी में आई 3500 की गिरावट को विशेषज्ञ 'प्रॉफिट बुकिंग' (मुनाफा वसूली) मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चांदी की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर थीं।

Updated on:

11 Mar 2026 02:41 pm

Published on:

11 Mar 2026 02:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Gold-Silver Price: जयपुर में सोना 1.65 लाख के पार, चांदी में भारी गिरावट, ईरान-इजराइल युद्ध ने बढ़ाई सराफा बाजार की तपिश

