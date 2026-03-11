बाड़मेर-बालोतरा के सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से पहले होने वाला है यह बदलाव, जानें शिक्षा विभाग का पूरा प्लान

इसे लेकर राजस्थान राज्य पाठ्य-पुस्तक मंडल, जयपुर ने पुस्तकों के वितरण का कार्य प्रारंभ किया है, ताकि विद्यालय खुलने के साथ ही छात्र-छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकें। हर वर्ष पुस्तकों के वितरण में देरी होने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई से संबंधित कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस वर्ष समय पर पुस्तकें मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।