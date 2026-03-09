राजस्थान: खेत में देवर-भाभी ने की आत्महत्या, एक ही रस्सी से लटके मिले शव

पुलिस के अनुसार विवाहिता की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी। पति से अनबन के कारण वह लंबे समय से अपने पीहर में रह रही थी। इसी दौरान देवर के साथ उसकी फोन पर बातचीत होती थी। शनिवार रात दोनों घर से निकल गए और खेत में मिलने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग होने की बात सामने आ रही है।