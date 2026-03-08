8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

क्या आप जानते हैं? पुष्कर के अलावा यहां विराजते हैं ब्रह्माजी; राजस्थान के इस मंदिर का जानें इतिहास

Asotra Brahma Dham Balotra: राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर में विश्व का सबसे प्रसिद्ध और पहला ब्रह्माजी का मंदिर स्थित है। बालोतरा जिला मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आसोतरा स्थित ब्रह्मधाम तीर्थ में विश्व का दूसरा और अद्वितीय ब्रह्माजी मंदिर है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 08, 2026

आसोतरा स्थित ब्रह्मधाम तीर्थ, पत्रिका फोटो

आसोतरा स्थित ब्रह्मधाम तीर्थ, पत्रिका फोटो

Asotra Brahma Dham Balotra: राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर में विश्व का सबसे प्रसिद्ध और पहला ब्रह्माजी का मंदिर स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रदेश के बालोतरा जिले में विश्व का दूसरा और अद्वितीय ब्रह्मा मंदिर भी है। प्रदेश के अधिकांश लोग इस विश्व का दूसरे और अद्वितीय ब्रह्मा मंदिर की जानकारी से अनजान हैं।

बालोतरा में विश्व का दूसरा ब्रह्माजी का मंदिर

बालोतरा जिला मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आसोतरा स्थित ब्रह्मधाम तीर्थ में विश्व का दूसरा और अद्वितीय ब्रह्माजी मंदिर है। जहां सावित्रीजी के साथ ब्रह्माजी प्रतिष्ठित हैं। यहां का भव्य मंदिर, शांत वातावरण, ब्रह्म सरोवर और गौशाला दर्शनीय हैं।

यह तीर्थ स्थल आध्यात्मिक शांति के साथ पर्यटकों के लिए उत्तम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। यह मंदिर ब्रह्मा ऋषि संत खेतेश्वर (खेताराम) महाराज की ओर से निर्मित करवाया गया था, जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहां गादीपति संत तुलछाराम महाराज के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक आयोजन होते रहते है। जिसमें देशभर से श्रद्धालु भाग लेने आते है।

मुख्य तथ्य

  • द्वितीय प्रतिमा: यहां ब्रह्माजी के साथ सावित्रीजी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जो इसे भारत का अनोखा और अद्वितीय ब्रह्मधाम बनाता है।
  • खेतेश्वर समाधि स्थल: ब्रह्मधाम के पास ही भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र 'बैकुंठ धाम' (खेतेश्वर महाराज की समाधि) है।
  • ब्रह्म सरोवर: तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालु यहां के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं।
  • गौशाला: यहां श्री खेतेश्वर गौशाला का संचालन भी किया जाता है, जो एक प्रमुख आकर्षण है।
  • तीर्थ और पर्यटन: यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, जहां आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही सुखद वातावरण का अनुभव किया जा सकता है।

पुष्कर में विश्व का पहला ब्रह्माजी का मंदिर

विश्व का सबसे प्रसिद्ध और पहला ब्रह्माजी का मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। पुष्कर झील के पास स्थित यह 14वीं शताब्दी का मंदिर मूल रूप से 2000 वर्ष पुराना है और हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है।

विश्व का सबसे सक्रिय मंदिर

पुष्कर के इस मंदिर को इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र सक्रिय ब्रह्मा मंदिर माना जाता है। मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी का माना जाता है, जो पत्थर और संगमरमर से बना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ करने के लिए इस स्थान को चुना था। यह मंदिर लाल शिखर और हंस (ब्रह्मा जी का वाहन) की आकृति के लिए प्रसिद्ध है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: SMS अस्पताल में खुला बड़ा खेल, नौकरी बचाने के लिए मेडिकल जांच में भेजा डमी कैंडिडेट
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 11:39 am

Published on:

08 Mar 2026 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / क्या आप जानते हैं? पुष्कर के अलावा यहां विराजते हैं ब्रह्माजी; राजस्थान के इस मंदिर का जानें इतिहास

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर में पार्क ना के बराबर.. बदहाली ने और​बिगाड़ा खेल

समाचार

बाड़मेर में बजेगी शहनाई, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंशिका वर्मा लेंगे सात फेरे, वायरल हुआ शादी का कार्ड

IPS Krishan Kumar Bishnoi- Anshika Verma Marriage, IPS Viral Wedding Card, Barmer IPS Officer, KK Bishnoi IPS, Anshika Verma IPS, IPS Couple Wedding, Barmer News Rajasthan, Prayagraj IPS Officer, IPS Marriage Ceremony, Gorakhpur Posting Love Story, UPSC IPS Officers, Rajasthan Uttar Pradesh Connection, IPS Wedding Barmer, Indian Police Service Officers, Civil Services Success Story, Jodhpur Reception Event, Viral Wedding Card IPS
बाड़मेर

IAS Success Story : आखिरी कोशिश में मिली UPSC में 287वीं रैंक, पढ़ें बालोतरा के जितेंद्र प्रजापत की प्रेरक कहानी

IAS Success Story UPSC Result 2026 last attempt Got 287th rank Read Balotra Jitendra Prajapat inspiring story
बाड़मेर

बाड़मेर बॉर्डर पर विकास क्यों रुका? MP बेनीवाल ने 1996 की उस पाबंदी पर उठाए सवाल, जिसने रोक दी थार की रफ्तार

बाड़मेर बॉर्डर विकास, उम्मेदाराम बेनीवाल, 1996 अधिसूचना प्रतिबंध, वाइब्रेंट विलेज योजना, मुनाबाव बॉर्डर, भारतमाला परियोजना, राजस्थान सीमा क्षेत्र, Barmer Border Development, Ummedaram Beniwal, 1996 Border Restriction, Vibrant Village Scheme, Munabao Border, Bharatmala Project, Rajasthan Border Area
बाड़मेर

Rajasthan Weather: प्रति-चक्रवाती तंत्र का असर, राजस्थान में प्रचंड रूप दिखाएगी गर्मी, चलेगी लू, 8-9-10 मार्च के लिए आया बड़ा अलर्ट

Summer Weather
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.