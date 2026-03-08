क्या आप जानते हैं? पुष्कर के अलावा यहां विराजते हैं ब्रह्माजी; राजस्थान के इस मंदिर का जानें इतिहास

यह तीर्थ स्थल आध्यात्मिक शांति के साथ पर्यटकों के लिए उत्तम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। यह मंदिर ब्रह्मा ऋषि संत खेतेश्वर (खेताराम) महाराज की ओर से निर्मित करवाया गया था, जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहां गादीपति संत तुलछाराम महाराज के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक आयोजन होते रहते है। जिसमें देशभर से श्रद्धालु भाग लेने आते है।