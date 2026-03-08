8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: SMS अस्पताल में खुला बड़ा खेल, नौकरी बचाने के लिए मेडिकल जांच में भेजा डमी कैंडिडेट

JVVNL Employee Fraud Case: जयपुर। भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जीवाड़े की खबरें तो सामने आती रही हैं लेकिन अब फर्जीवाड़ा करने वालों ने मेडिकल जांच में भी डमी कैंडिडेट बनाकर नौकरी हड़पने का खेल शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामले में सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 08, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

JVVNL Employee Fraud Case: जयपुर। भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जीवाड़े की खबरें तो सामने आती रही हैं लेकिन अब फर्जीवाड़ा करने वालों ने मेडिकल जांच में भी डमी कैंडिडेट बनाकर नौकरी हड़पने का खेल शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामले में सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

जेवीवीएनएल कर्मचारी की निर्धारित बीईआरए और पीटीए जांच के लिए उसकी जगह एक अन्य व्यक्ति डमी कैंडिडेट बनकर पहुंच गया। दस्तावेजों की जांच में मामला पकड़ में आने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को सौंप दी है।

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) में कार्यरत कर्मचारी संदीप सैनी की बीईआरए और पीटीए जांच 6 मार्च को निर्धारित थी। जांच से पहले जब सवाई मानसिंह अस्पताल के ऑडियोलॉजी विंग में दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तो संदेह पैदा हुआ। जांच में सामने आया कि संदीप सैनी की जगह अशोक सैनी नाम का व्यक्ति डमी कैंडिडेट बनकर मेडिकल जांच कराने पहुंचा था।

जनाधार कार्ड की जांच में खुला मामला

अस्पताल प्रशासन के अनुसार आधार और जनाधार कार्ड की जांच के दौरान पहचान को लेकर संदेह हुआ। इस पर जब संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह संदीप सैनी की जगह जांच कराने आया है। मामले की जानकारी तुरंत ईएनटी विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सा अधीक्षक को दी गई। घटना को गंभीर मानते हुए अस्पताल प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट एसएमएस अस्पताल (पूर्व) थाना पुलिस को भेज दी।

एसओजी को सौंपी जांच

पुलिस ने प्रारंभिक जांच और रिपोर्ट के विश्लेषण में व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी की आशंका जताई है। इसके बाद मामले को आगे की जांच के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामले की जांच में कई बड़े खुलासे होने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

पैरों में सूजन लेकर पहुंचा था अस्पताल, जांच में निकला खतरनाक किडनी कैंसर, डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाई मरीज की जान
जयपुर
एआई से बनाई गई तस्वीर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 06:34 am

Published on:

08 Mar 2026 06:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: SMS अस्पताल में खुला बड़ा खेल, नौकरी बचाने के लिए मेडिकल जांच में भेजा डमी कैंडिडेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, बुकिंग का बदला नियम, राजस्थान के 1.65 करोड़ उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

LPG Cylinder Crisis
जयपुर

भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है: आचार्य श्री वर्धमान सागर, मोबाइल के दुष्परिणामों से सावधान रहने की दी सलाह

जयपुर

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर आए विनोद जाखड़, राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी

जयपुर

पैरों में सूजन लेकर पहुंचा था अस्पताल, जांच में निकला खतरनाक किडनी कैंसर, डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाई मरीज की जान

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर

Weather Report 7 March: राजस्थान में इन 8 शहरों में पारा 38 डिग्री पार, इस शहर ने छुआ 40 का आंकडा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.