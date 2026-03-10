वैश्विक व्यवस्था बनाम ताकत: खतरनाक मोड़ पर दुनिया

ट्रंप ने पहले कार्यकाल में ही इशारा कर दिया था। पेरिस क्लाइमेट डील, ईरान न्यूक्लियर डील, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, मानव अधिकार काउंसिल जैसे दर्जनों समझौतों और बहुपक्षीय संस्थाओं से अलग किया गया। अमरीकी निवेश खत्म हुआ। इस बार ट्रंप की गति कहीं अधिक है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस से छुटकारा पाना नहीं है। ये इस विचार का ही परित्याग है कि वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक समाधानों की आवश्यकता है और जब बड़े, धनी देश ही सहभागी वादों को छोड़कर संकीर्ण स्वार्थ देखें, तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता ही ध्वस्त हो जाती है। संस्थाओं के परे शक्ति प्रदर्शन का भी वही हाल है। सैनिक हस्तक्षेप, हमले और यहां तक की राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण और कत्ल बिना किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अनुमति अथवा सहमति के हो जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जहां जीवनरक्षी दवाओं के एक पत्ते के निर्यात के लिए भी वर्षों बातचीत होती थी, आज दुबका हुआ ट्रंप के एकतरफा टैरिफ देख रहा है। संदेश साफ है: अगर हमारा त्वरित लाभ सिद्ध हो जाए तो नियम कायदे कूड़ेदान में जाएं।