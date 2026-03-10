प्रारंभिक कक्षाओं से ही मानसिक स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय बनाएं

हाल ही इसरो के सेवानिवृत वैज्ञानिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी कि मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा क्योंकि उनकी इकलौती बेटी अमरीका में बसी थी, जिससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। इसी तरह मुंबई के एक पॉश इलाके में एक बुजुर्ग दम्पती की सड़ी हुई लाशें उनके आलीशान बंगले में मिली, जिनके दोनों बेटे विदेश में बसने के कारण अपने बुजुर्ग मां-बाप की देखभाल करने में असमर्थ थे, जिनके पास अकूत धन दौलत थी, लेकिन समय नहीं था। एक तीसरी घटना में लखनऊ में एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी क्योंकि उनमें शिक्षा-रोजगार को लेकर मतभेद थे। तीनों ही घटनाओं में परिवार हर दृष्टि से समृद्ध और सम्पन्न थे लेकिन परिवार के सदस्यों में भावनात्मक लगाव और संवादहीनता की स्थिति थी। भौतिक सम्पन्नता और तकनीकी विकास किस काम का जब देश के युवा और किशोर पीढ़ी का अस्तित्व ही संकट में है। यह कैसा विरोधाभास है, जिसमें एक तरफ समाज का डिजिटलीकरण कर आभासी समाज व आभासी संबंधों का निर्माण किया जा रहा है और दूसरी ओर वास्तविक समाज एवं मनुष्य के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य को हाशिए पर धकेलकर उनके अस्तित्व को ही चुनौती दी जा रही है।