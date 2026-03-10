सूचनाओं पर व्यक्तिगत-सामूहिक स्वामित्व खतरे में!

सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका स्वीकार करते हुए उस पर नोटिस जारी किया है और समाचारों के अनुसार इसे बड़ी पीठ के समक्ष भेजा जा सकता है। यह याचिका नेशनल कैंपेन फॉर द पीपुल्स राइट टू इंर्फोमेशन (एनसीपीआरआइ), द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और एक आरटीआइ कार्यकर्ता की ओर से दायर की गई है। इसमें सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून की धारा 8(1)(जे) में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। यही वह प्रावधान था जो सुनिश्चित करता था कि आरटीआइ का उपयोग किसी व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण न करे और साथ ही जनहित से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार दोनों ही संविधान द्वारा संरक्षित मूलभूत अधिकार हैं। इनके बीच संतुलन लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। ऐसा संतुलन, जिसमें नागरिकों की सूचनाओं पर उनका व्यक्तिगत और सामूहिक स्वामित्व सुरक्षित रहे और साथ ही निजता तथा जनहित दोनों की रक्षा हो सके। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपीए) ने इसी प्रावधान को संशोधित कर, इस बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन को तोड़ दिया है। विवाद के मूल में 2023 में डीपीडीपीए की ओर से आरटीआइ कानून में किया गया संशोधन है। इस संशोधन के बाद, समस्त 'व्यक्तिगत सूचना' को 'निजी सूचना' मानकर सार्वजनिक करने से प्रतिबंधित किया है। आरटीआइ के तहत मांगने पर सूचना मिलेगी नहीं व डीपीडीपीए के तहत बिना सहमति लिए किसी व्यक्ति से जुड़ी सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। यह परिवर्तन केवल भाषा का बदलाव नहीं है, यह सूचना व्यवस्था की संरचना और उसके दार्शनिक आधार को प्रभावित करता है। यदि हर व्यक्तिगत सूचना को निजी मान लिया जाए और उस पर व्यापक रोक लगा दी जाए, तो जनहित से जुड़ी अनेक सूचनाएं स्वत: प्रतिबंधित हो जाएंगी।