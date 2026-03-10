आपकी बात: बाजारों में अतिक्रमण से निजात के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

बाजारों में बढ़ता अतिक्रमण आम नागरिकों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जों से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और कई बार यातायात भी प्रभावित होता है। खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी अव्यवस्था और भीड़ का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए नगर प्रशासन को नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही छोटे दुकानदारों और ठेला-व्यवसायियों के लिए अलग वेंडिंग जोन बनाए जाएं, ताकि वे व्यवस्थित ढंग से अपना काम कर सकें और बाजारों में अनुशासन बना रहे। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर