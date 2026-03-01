पैरों में सूजन लेकर पहुंचा था अस्पताल, जांच में निकला खतरनाक किडनी कैंसर, डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाई मरीज की जान

यूरोलॉजिस्ट डॉ. लोकेश शर्मा ने बताया कि मरीज करीब एक माह पहले पैरों में सूजन और दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था। जांच में सामने आया कि उसे किडनी कैंसर है और ट्यूमर केवल किडनी तक सीमित नहीं है। यह बढ़कर इंफीरियर वेना कावा (आईवीसी) तक पहुंच चुका था। आईवीसी शरीर के निचले हिस्से से खून को हृदय तक ले जाने वाली बड़ी नस होती है। इसके साथ ही मरीज की दोनों कॉमन इलियक वेन्स और आईवीसी में खून के थक्के भी पाए गए।