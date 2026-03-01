Rajasthan: पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट; ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, लटक सकता है चुनाव

आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 403 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या शून्य बताई गई है। 118 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 और 266 पंचायतों में कुल जनसंख्या 501 से 1000 तक दर्शाई गई है। जबकि पंचायतीराज विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायतों का गठन 1200 से अधिक की जनसंख्या पर किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण हैं।