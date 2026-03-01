7 मार्च 2026,

शनिवार

श्री गंगानगर

Rajasthan MSP Update: गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण शुरू, 10 मार्च से होगी तौल, किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बजट सत्र में 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है।

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Mar 07, 2026

Wheat Procurement

फाइल फोटो-पत्रिका

श्रीगंगानगर। प्रदेश में इस बार गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और किसानों को बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। अनुकूल मौसम और समय पर हुई मावठ से गेहूं की फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। सरकार ने भी गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बजट सत्र में 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है। इस तरह किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा।

ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी

एमएसपी पर गेहूं विक्रय के लिए किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 1 फरवरी से चल रही है। किसान राज्य सरकार के किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपनी उपज बेच सकते हैं। बिना पंजीकरण के एमएसपी पर गेहूं बेचना संभव नहीं होगा। सरकारी खरीद 10 मार्च 2026 से शुरू होगी, जो 30 जून तक चलेगी। किसानों की सुविधा के लिए श्रीगंगानगर मंडल में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) सहित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से 116 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को उपज बेचने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े।

गेहूं का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना

इस बार खरीद प्रक्रिया में एफसीआइ, राजफेड, तिलम संघ, नेफेड और एनसीसीएफ के साथ आरएसएफसीएससी को भी शामिल किया गया है। प्रशासन का कहना है कि खरीद और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध रखने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को और मजबूत किया गया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मौसम अनुकूल रहने पर इस बार गेहूं का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है, जिससे सरकारी खरीद के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं।

गेहूं खरीद का गणित

  • एमएसपी: 2585 रुपए प्रति क्विंटल
  • राज्य बोनस: 150 रुपए प्रति क्विंटल
  • कुल भुगतान: 2735 रुपए प्रति क्विंटल
  • श्रीगंगानगर मंडल में खरीद केंद्र: 116
  • बीकानेर संभाग में खरीद केंद्र: 132
  • श्रीगंगानगर मंडल खरीद लक्ष्य: 1359.900 मीट्रिक टन
  • श्रीगंगानगर जिला लक्ष्य: 564.100 मीट्रिक टन
  • हनुमानगढ़ जिला लक्ष्य: 795.800 मीट्रिक टन
  श्रीगंगानगर मंडल में खरीद केंद्र: 116

इस बार गेहूं की फसल अच्छी है और बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। श्रीगंगानगर मंडल में गेहूं खरीद को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और 10 मार्च से एमएसपी पर खरीद शुरू होगी। -चौधरी अभिरीत, क्षेत्रीय मंडल प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, श्रीगंगानगर

