Rajasthan MSP Update: गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण शुरू, 10 मार्च से होगी तौल, किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस

एमएसपी पर गेहूं विक्रय के लिए किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 1 फरवरी से चल रही है। किसान राज्य सरकार के किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपनी उपज बेच सकते हैं। बिना पंजीकरण के एमएसपी पर गेहूं बेचना संभव नहीं होगा। सरकारी खरीद 10 मार्च 2026 से शुरू होगी, जो 30 जून तक चलेगी। किसानों की सुविधा के लिए श्रीगंगानगर मंडल में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) सहित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से 116 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को उपज बेचने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े।