Rajasthan: बीकानेर-आगरा हाईवे पर पेट्रोल-डीजल से भरा टैंकर पलटा, तेल रिसाव से मचा हड़कंप

दौसा। महुवा स्थित बीकानेर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाडली मोड़ के समीप शनिवार को पेट्रोल-डीजल से भरा इंडियन ऑयल का टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर से ज्वलनशील पदार्थ का रिसाव शुरू होते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पुलिस की तत्परता और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। एहतियात के तौर पर राजमार्ग पर करीब तीन घंटे तक यातायात डायवर्ट रखा गया और चार घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर को हटाकर मार्ग सुचारू कराया गया।