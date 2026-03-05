Prince Missing Case: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 12 दिन से खुदाई, 50 लाख से अधिक खर्च; फिर भी 6 साल से लापता प्रिंस का सुराग नहीं

सूत्रों के अनुसार मशीन का किराया करीब 10,500 रुपए प्रति घंटा है और प्रति घंटे 20 लीटर डीजल की खपत हो रही है। अब तक अभियान पर 50 से 60 लाख रुपए खर्च होने की चर्चा है। रात में फ्लड लाइट की व्यवस्था कर अभियान जारी रखा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार और थाना अधिकारी जहीर अब्बास मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाईवे की दो लेन बंद कर तीन लेन से यातायात संचालित किया जा रहा है।