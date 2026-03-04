Dausa News: होली पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-भाटा, 4 महिला सहित 7 लोग घायल

झगड़े में सूरज पुत्र रमेश कोली, बिमला देवी पत्नी कैलाश, लक्ष्मा देवी पत्नी मिठालाल, शांति देवी पत्नी तेजाराम, बाला देवी पत्नी रामफूल, रामफूल पुत्र तेजाराम, बनवारी लाल पुत्र कैलाश प्रसाद निवासी रालावास घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने सभी घायलों को रामगढ़ पचवारा के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी घायलों का उपचार जारी है।