Jaipur Electric Bus Update: जयपुर में नई बसों का ट्रायल रहा सफल, अब इस महीने से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें

गौरतलब है कि गहलोत राज में पहली बार राजस्थान के विभिन्न शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की घोषणा की गई थी। हालांकि, फंड की कमी के कारण राज्य सरकार 2 साल तक खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकी। इसके बाद केंद्र की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्कीम के तहत जयपुर सहित राजस्थान के पांच अन्य शहरों के लिए ई-बसें खरीदने को लेकर एमओयू किया गया। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान को कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं।