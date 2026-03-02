2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर सोल्जराथॉन, स्लगपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युवा और कॉरपोरेट टीमों के सदस्य होंगे शामिल

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंन्द्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के तहत जयपुर मिलिट्री स्टेशन में होने वाली इस सोल्जराथॉन में 5 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Mar 02, 2026

100th Birth Anniversary

फोटो: पत्रिका

भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से राजधानी जयपुर में 'फिटिस्तान एक फिट भारत' की ओर से 15 मार्च को वंडर सीमेंट जयपुर सोल्जराथॉन 2026 का आयोजन होगा। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंन्द्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के तहत जयपुर मिलिट्री स्टेशन में होने वाली इस सोल्जराथॉन में 5 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। उनमें आमजन, पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युवा और कॉरपोरेट टीमों के सदस्य भी शामिल होंगे।

मिलिट्री स्टेशन के गांडीव स्टेडियम में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली इस मैराथन में जयपुर सेना के सम्मान में दौड़ेगा। यह वर्ल्ड मेजर मैराथन के लिए क्वालिफाइंग रेस मानी जाएगी। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सशस्त्र बालों की वीरता को समर्पित है। इसका उद्देश्य देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ देश भक्ति की भावना को मजबूत बनाना है। खास बात यह है कि इस आयोजन की परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से हुई थी, जिसे भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर सुरेंद्र पुनिया (विशिष्ट सेवा पदक) के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया गया है।

पुनर्वास और कल्याण में मिलेगी मदद

यह मैराथन देश के वीर जवानों, शहीदों और घायल सैनिकों को समर्पित है। आयोजन से प्राप्त सहयोग राशि का उपयोग पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर से जुड़े घायल सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए किया जाएगा। यह आयोजन पूर्व थल सेना प्रमुख एवं मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह के संरक्षण में होगा।

6 मार्च तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

जयपुर सोल्जराथॉन में प्रतिभागियों के लिए चार अलग-अलग दौड़ श्रेणियां निर्धारित की गई है। इन श्रेणियों में प्रोफेशनल धावकों के साथ-साथ आम नागरिक, युवा, महिलाएं और बच्चे भी अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार भाग ले सकेंगे। इस मैराथन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन 6 मार्च तक होंगे।

ये हैं श्रेणियां

हॉफ मैराथन: टाइम्ड रन
10 किलोमीटर: टाइम्ड रन
05 किलोमीटर: नॉन-टाइम्ड वॉक एंड रन
03 किलोमीटर: नॉन-टाइम्ड वॉक एंड रन

ये भी पढ़ें

श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष: पूर्व कुलपति डॉ. लोकेश शेखावत ने साझा किए कुलिश जी से जुड़े अनुभव
सीकर
Sikar College Program

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 10:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर सोल्जराथॉन, स्लगपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युवा और कॉरपोरेट टीमों के सदस्य होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर में 6-8 मार्च को चादर महोत्सव, मोहन भागवत करेंगे शुभारंभ, 7 मार्च को 1.08 करोड़ श्रद्धालुओं का सामूहिक दादागुरु इकतीसा पाठ

जयपुर

Rajasthan Holi : सीएम भजनलाल बोले, त्योहार सभी बाधाओं को दूर करे, अशोक गहलोत ने कही बड़ी बात

Rajasthan Holi Holika Dahan CM Bhajan Lal said may festival remove all obstacles Ashok Gehlot said a big thing
जयपुर

Jaipur Holi : जयपुर में होली पर होती थी गालीबाजी, अब फागोत्सव में बदली यह अनोखी परंपरा

Jaipur Holi used to have abusive language but this Unique tradition has now changed during festival of colours
जयपुर

Jaipur traffic : जयपुर के ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग में बदलाव, इन 51 प्रमुख चौराहों का किया ऑप्टिमाइजेशन

Jaipur traffic signal timings Necessary changes these 51 big intersections optimization
जयपुर

ईरान-इजराइल जंग में फंसे राजस्थान के सैकड़ों लोग, कहीं सायरन का खौफ तो कहीं मिसाइलों के धमाके, होली-रमजान पर मातम जैसा सन्नाटा

Iran-Israel war Holi-Ramadan joy dimmed missiles and sirens trap Rajasthanis distressed families
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.