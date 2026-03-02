भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर सोल्जराथॉन, स्लगपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युवा और कॉरपोरेट टीमों के सदस्य होंगे शामिल

मिलिट्री स्टेशन के गांडीव स्टेडियम में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली इस मैराथन में जयपुर सेना के सम्मान में दौड़ेगा। यह वर्ल्ड मेजर मैराथन के लिए क्वालिफाइंग रेस मानी जाएगी। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सशस्त्र बालों की वीरता को समर्पित है। इसका उद्देश्य देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ देश भक्ति की भावना को मजबूत बनाना है। खास बात यह है कि इस आयोजन की परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से हुई थी, जिसे भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर सुरेंद्र पुनिया (विशिष्ट सेवा पदक) के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया गया है।