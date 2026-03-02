Tax Free: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई RSS का इतिहास बताने वाली ये हिंदी फिल्म

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि फिल्म के टिकट पर राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) नहीं लिया जाए। यानी दर्शकों को जीएसटी घटाकर टिकट उपलब्ध कराना होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से अधिक से अधिक लोग फिल्म देख सकेंगे।