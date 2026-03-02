Holi Special: 300KG गुलाल से राजस्थान में यहां मनेगी स्पेशल होली, 3000 विदेशी पर्यटक भी होंगे शामिल, जानें क्या-क्या होगा खास?

Best Holi Celebration In Rajasthan: पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान की होली की ग्लोबल ब्रांडिंग की जाएगी। इसी क्रम में मंगलवार को धुलंडी पर जयपुर की होटल खासा कोठी परिसर में विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष होली उत्सव आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में 300 किलो गुलाल का उपयोग होगा।