Holi Special: 300KG गुलाल से राजस्थान में यहां मनेगी स्पेशल होली, 3000 विदेशी पर्यटक भी होंगे शामिल, जानें क्या-क्या होगा खास?

AI Photo
Best Holi Celebration In Rajasthan: पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान की होली की ग्लोबल ब्रांडिंग की जाएगी। इसी क्रम में मंगलवार को धुलंडी पर जयपुर की होटल खासा कोठी परिसर में विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष होली उत्सव आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में 300 किलो गुलाल का उपयोग होगा।
इस उत्सव में करीब 3 हजार विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। वे “होलिया में उड़े रे गुलाल” जैसे राजस्थानी गीतों पर डीजे की धुनों पर थिरकेंगे। वहीं, राजस्थानी कलाकार भी पारंपरिक गानों की रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे।
पर्यटन विभाग ने शहर के होटलों में ठहरे विदेशी पावणों को निमंत्रण पत्र भेजे हैं। साथ ही होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों से भी कहा गया है कि वे अपने होटलों में ठहरे विदेशी मेहमानों को इस उत्सव की जानकारी दें और उन्हें खासा कोठी लेकर आएं।
विभाग की ओर से तीन घंटे तक चलने वाले इस उत्सव में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आयोजन के दौरान स्थानीय लोगों का खासा कोठी परिसर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, बाहर एक बड़े टीवी स्क्रीन पर इस उत्सव का प्रसारण किया जाएगा, ताकि शहरवासी भी इस रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले सकें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग