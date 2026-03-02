Holi : होली पर जयपुर यातायात पुलिस की एडवाइजरी व हेल्पलाइन नंबर जारी, जरूर पढ़ें

यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि होलिका दहन मुख्य सड़कों से दूर स्थानों पर करें, ताकि यातायात बाधित न हो और किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। साथ ही पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, केरोसिन की दुकान, होटल, ढाबे, चाय की थड़ी, आरा मशीन, लकड़ी के गोदाम तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों से दूर ही होलिका दहन किया जाए।