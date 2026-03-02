2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Metro Alert: धुलंडी पर जयपुर में 9 घंटे नहीं चलेगी मेट्रो, होली पर ये सामान ले जाना बैन

Jaipur Metro Holi Update: जयपुर में धुलंडी के दिन 3 मार्च को करीब 9 घंटे तक मेट्रो बंद रहेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Mar 02, 2026

Jaipur Metro

जयपुर मेट्रो (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। धुलंडी के अवसर पर 3 मार्च को जयपुर मेट्रो का संचालन सुबह नहीं होगा। दोपहर 2:10 बजे से ट्रेनों का संचालन होगा। तीन मार्च को सुबह 5:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेट्रो ट्रेनें संचालित नहीं होंगी।

इसके बाद दोपहर 2:10 बजे से रात 10:21 बजे तक मेट्रो सेवाएं नियमित रूप से चलेंगी। जयपुर मेट्रो प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे त्योहार का आनंद लें, लेकिन मेट्रो परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में रंग खेलने या हुड़दंग करने से बचें।

जानें होली पर क्या ले जाना मना?

जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने कहा कि मेट्रो परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के अंदर रंग खेलने, रंग डालने या किसी भी प्रकार के हुड़दंग की पूरी तरह मनाही रहेगी।

यात्रियों को गुलाल, रंग, पानी से भरी पिचकारियां, गुब्बारे या बोतलें लेकर मेट्रो परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रंग से सने कपड़ों के साथ यात्रा करने पर भी रोक रहेगी। उल्लंघन करने पर मेट्रो ट्रेन और परिसर को गंदा करने वालों से नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर में होली का जश्न: घर जाने से पहले हजारों छात्रों ने मचाया धमाल, DJ की धुन और रंगों के बीच थिरकी पिंक सिटी
जयपुर
Jaipur Holi Celebration

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Metro Alert: धुलंडी पर जयपुर में 9 घंटे नहीं चलेगी मेट्रो, होली पर ये सामान ले जाना बैन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Iran Israel War Update : जयपुर से गल्फ कंट्री की फ्लाइट पर पूरी तरह ब्रेक, कब शुरू होगा संचालन, असमंजस

Iran Israel War Update Jaipur-to-Gulf countries flights Complete Confusion over when operations will resume
जयपुर

Rajasthan Weather Alert: रंगों के बीच झुलसाएगी धूप, 12 शहरों में पारा 35 के पार, 48 घंटे में 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान

Rajasthan Weather Alert
जयपुर

Holi Special: 300KG गुलाल से राजस्थान में यहां मनेगी स्पेशल होली, 3000 विदेशी पर्यटक भी होंगे शामिल, जानें क्या-क्या होगा खास?

Holi 2026
जयपुर

Holi : होली पर जयपुर यातायात पुलिस की एडवाइजरी व हेल्पलाइन नंबर जारी, जरूर पढ़ें

Jaipur Traffic Police issues Holi Advisory And helpline number releases Must read
जयपुर

Holi 2026: राजस्थान में होलिका दहन आज, भद्रा के साए में कब जलेगी होलिका? जानें श्रेष्ठ मुहूर्त और कब खेली जाएगी धुलंडी

Holi 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.