Rajasthan Weather Alert: रंगों के बीच झुलसाएगी धूप, 12 शहरों में पारा 35 के पार, 48 घंटे में 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में राजस्थान के पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। शुष्क पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण गर्मी का असर तेज रहेगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि अगले सात दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है, यानी बारिश के कोई आसार नहीं हैं।