Rajasthan Weather Alert: रंगों के बीच झुलसाएगी धूप, 12 शहरों में पारा 35 के पार, 48 घंटे में 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान

Rajasthan Weather Alert (Patrika File Photo)
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फाल्गुन के महीने में ही जेठ की तपिश का अहसास होने लगा है। मरुधरा के आंगन में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के अनुसार, आगामी दो दिनों में राजस्थान के निवासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।
पिछले 24 घंटों में राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यह सामान्य से काफी अधिक है। इसके अलावा, राज्य के 12 प्रमुख शहरों में पारा 35 डिग्री के आंकड़े को छू चुका है।
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में राजस्थान के पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। शुष्क पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण गर्मी का असर तेज रहेगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि अगले सात दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है, यानी बारिश के कोई आसार नहीं हैं।
मार्च के मध्य में आने वाले होली के त्योहार को लेकर राजस्थानवासियों में उत्साह है। लेकिन इस बार होली पर गर्मी के तेवर तीखे रहने वाले हैं। होली के दौरान आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर) में तापमान 38-39 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे दोपहर में लू जैसा अहसास हो सकता है।
सुबह और देर रात को हल्की ठंडक रह सकती है, लेकिन दिन का समय पूरी तरह गर्म रहेगा। विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक, बढ़ते तापमान को देखते हुए दोपहर के समय घर से बाहर निकलने पर सावधानी बरतें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। होली के रंगों के साथ-साथ तेज धूप से अपनी त्वचा का बचाव करना न भूलें।
