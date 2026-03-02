2 मार्च 2026,

सोमवार

जयपुर

Rajasthan Weather Alert: रंगों के बीच झुलसाएगी धूप, 12 शहरों में पारा 35 के पार, 48 घंटे में 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान

Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी दो दिन गर्मी सताएगी। दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र के अनुसार, प्रदेश में आगामी सात दिन मौसम शुष्क रहेगा। वहीं, रविवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री तक अधिक रहा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 02, 2026

Rajasthan Weather Alert

Rajasthan Weather Alert (Patrika File Photo)

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फाल्गुन के महीने में ही जेठ की तपिश का अहसास होने लगा है। मरुधरा के आंगन में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के अनुसार, आगामी दो दिनों में राजस्थान के निवासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

बाड़मेर रहा सबसे गर्म, 12 शहरों में पारा 35 के पार

पिछले 24 घंटों में राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यह सामान्य से काफी अधिक है। इसके अलावा, राज्य के 12 प्रमुख शहरों में पारा 35 डिग्री के आंकड़े को छू चुका है।

  • फतेहपुर: 35.5 डिग्री
  • जोधपुर: 35.1 डिग्री
  • पाली (रात का तापमान): 20.6 डिग्री (सबसे गर्म रात)
  • मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, वर्तमान में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 7 डिग्री तक अधिक चल रहा है।

आगामी 2 दिन और सताएगी गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में राजस्थान के पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। शुष्क पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण गर्मी का असर तेज रहेगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि अगले सात दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है, यानी बारिश के कोई आसार नहीं हैं।

होली पर कैसा रहेगा मौसम?

मार्च के मध्य में आने वाले होली के त्योहार को लेकर राजस्थानवासियों में उत्साह है। लेकिन इस बार होली पर गर्मी के तेवर तीखे रहने वाले हैं। होली के दौरान आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर) में तापमान 38-39 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे दोपहर में लू जैसा अहसास हो सकता है।

सुबह और देर रात को हल्की ठंडक रह सकती है, लेकिन दिन का समय पूरी तरह गर्म रहेगा। विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक, बढ़ते तापमान को देखते हुए दोपहर के समय घर से बाहर निकलने पर सावधानी बरतें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। होली के रंगों के साथ-साथ तेज धूप से अपनी त्वचा का बचाव करना न भूलें।

