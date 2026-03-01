राजस्थान वेदर अपडेट: होली-धुलंडी पर कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम? जयुपर में दिन का पारा 32 डिग्री, फतेहपुर और बाड़मेर सबसे गर्म

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, अगले दो दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन होली और धुलंडी के आसपास पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च के तीसरे सप्ताह तक राजस्थान के कई शहरों में हीटवेव (लू) का दौर शुरू हो सकता है। मार्च के पहले सप्ताह में तापमान 31 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।