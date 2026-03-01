राम जल सेतु लिंक परियोजना: 89 हजार करोड़ होंगे खर्च, 17 जिलों को मिलेगा भरपूर पानी, आया बड़ा अपडेट

डीपीआर में परियोजना की वर्तमान लागत 89,000 करोड़ रुपए बताई गई है। वर्ष 2015 में इसकी लागत 37,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन कार्य क्षेत्र और दायरे में विस्तार, तकनीकी बदलाव और निर्माण लागत बढ़ने के कारण इसमें 52,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। योजना के प्रारंभिक खाके की तुलना में अब इसमें अधिक जिलों को जोड़ने, अतिरिक्त नहर नेटवर्क, पंपिंग स्टेशनों और जलाशयों के निर्माण को शामिल किया गया है। इसी कारण लागत में बड़ा इजाफा हुआ है।