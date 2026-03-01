Jaipur: आरपीएमटी फर्जीवाड़े में 66 दोषी चिन्हित, 17 साल बाद RUHS को ‘कुछ पता नहीं’, 50 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड गायब

मामला अदालत पहुंचा और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित पी.के. सिंह जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 66 अभ्यर्थियों को विभिन्न स्तरों पर फर्जीवाड़े में शामिल माना था। रिपोर्ट में कुछ उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की संलिप्तता के संकेत भी दर्ज बताए गए थे। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट की सराहना करते हुए विवि को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन, सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी पर विवि की ओर से दिए गए जवाब में सामने आया कि विवि के पास पूरा रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। मामले में कोर्ट ने एक महीने में कार्रवाई का निर्देश दिया था।