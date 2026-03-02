Holi 2026: राजस्थान में होलिका दहन आज, भद्रा के साए में कब जलेगी होलिका? जानें श्रेष्ठ मुहूर्त और कब खेली जाएगी धुलंडी

हालांकि दो मार्च को ही पूर्णिमा के साथ शाम 5:56 बजे से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि तीन मार्च की सुबह 5:32 बजे तक रहेगी। भद्रा में होलिका दहन व रक्षा बंधन वर्जित है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार यदि भद्रा निशीथ काल (मध्य रात्रि) को पार करते हुए उषा काल तक चली जाए तो भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन किया जाना शास्त्रोक्त बताया गया है।