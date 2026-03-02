Jaipur Crime: हिस्ट्रीशीटर ने कार डील विवाद में शोरूम के कर्मचारी को बेरहमी से पीटा,4 दांत तोड़े,आरोपी फरार

मोहित वहां पहुंचा और बातचीत करने लगा। आरोप है कि इसी दौरान दानिश गुस्से में आ गया और गाड़ी बदलवाने या चार लाख रुपए देने की मांग करने लगा। मोहित ने असमर्थता जताते हुए कहा कि वह इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता और कंपनी से बात करने की सलाह दी। यह सुनते ही आरोपी ने लोहे की रॉड और डंडों से उस पर हमला कर दिया। हमले में मोहित के आगे के चार दांत टूट गए, होंठ फट गया और बचाव के दौरान हाथ में भी गहरी चोट लग गई। पुलिस के अनुसार आरोपी दानिश कुरैशी रामगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है।