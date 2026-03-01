1 मार्च 2026,

रविवार

जयपुर

Holi: होली पर राजस्थान रोडवेज फुल, अतिरिक्त 200 बसों से संभला ट्रैफिक, अलीगढ़-आगरा रूट पर सबसे ज्यादा दबाव

Rajasthan Roadways: होली के चलते जयपुर से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और डीलक्स-वोल्वो बसें सात दिन पहले ही फुल हो गईं। यात्री दबाव को देखते हुए रोडवेज ने 200 अतिरिक्त बसें लगाई हैं।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 01, 2026

यात्रियों की भीड़। फोटो- पत्रिका

जयपुर। होली पर घर जाने वालों की भीड़ ने रोडवेज बसों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा दिया है। शुक्रवार से ही बसों में भीड़ शुरू हो गई थी, लेकिन रविवार के लिए सात दिन पहले ही डीलक्स और वोल्वो बसों की ऑनलाइन टिकटें फुल हो गईं। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रोडवेज को अतिरिक्त डीलक्स और वोल्वो बसें लगानी पड़ीं।

ऑनलाइन टिकटों की स्थिति देखें तो अलीगढ़ और आगरा रूट की वोल्वो व डीलक्स बसें सात दिन पहले ही फुल हो गई थीं। देहरादून, दिल्ली, कानपुर और हरिद्वार के लिए भी टिकटों की मारामारी है। इन रूट्स पर 80 प्रतिशत टिकटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। रोडवेज ने दिल्ली और यूपी के लिए दो-दो अतिरिक्त बसें लगाई हैं।

200 अतिरिक्त बसें, आगरा रूट पर सबसे ज्यादा दबाव

सामान्य एक्सप्रेस बसों में भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने 200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। इनमें से 80 प्रतिशत भार आगरा रूट पर आ रहा है। जयपुर से संचालन के लिए अन्य डिपो से बसें मंगवाई गई हैं। अधिकारियों के अनुसार त्योहार पर सबसे ज्यादा यात्री आगरा, अलीगढ़, कानपुर, भरतपुर, हिंडौन और करौली रूट पर सफर करते हैं।

डीलक्स-वोल्वो बसों की ऑनलाइन स्थिति

  • अलीगढ़ के लिए 8 बसें संचालित, 1 अतिरिक्त लगाई गई
  • देहरादून की बसों में 80 प्रतिशत सीटें बुक
  • आगरा के लिए 12 बसें संचालित, 2 अतिरिक्त लगाई गईं
  • कानपुर की बसों में 35 प्रतिशत सीटें बुक
  • हरिद्वार की बसों में 40 प्रतिशत सीटें बुक

सामान्य बसों की स्थिति

  • सिंधी कैंप से 1200 बसों का संचालन
  • 200 अतिरिक्त बसें मंगवाई गईं
  • 100 बसें अन्य राज्यों के लिए संचालित होंगी
  • होली पर कुल 1500 बसें यात्रियों के लिए तैयार
  • रोडवेज का यात्री भार अभी 90 प्रतिशत
  • होली पर रोजाना 30 लाख रुपए अतिरिक्त कमाई का अनुमान

निजी बसों ने वसूला अतिरिक्त किराया

होली पर भीड़ का फायदा उठाते हुए निजी बसों ने तय किराए से अधिक वसूला। आगरा रूट पर भरतपुर और करौली के लिए 300 रुपए तक, जबकि आगरा के लिए 500 रुपए तक किराया लिया गया। इससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ा।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holi: होली पर राजस्थान रोडवेज फुल, अतिरिक्त 200 बसों से संभला ट्रैफिक, अलीगढ़-आगरा रूट पर सबसे ज्यादा दबाव

