Holi: होली पर राजस्थान रोडवेज फुल, अतिरिक्त 200 बसों से संभला ट्रैफिक, अलीगढ़-आगरा रूट पर सबसे ज्यादा दबाव

जयपुर। होली पर घर जाने वालों की भीड़ ने रोडवेज बसों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा दिया है। शुक्रवार से ही बसों में भीड़ शुरू हो गई थी, लेकिन रविवार के लिए सात दिन पहले ही डीलक्स और वोल्वो बसों की ऑनलाइन टिकटें फुल हो गईं। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रोडवेज को अतिरिक्त डीलक्स और वोल्वो बसें लगानी पड़ीं।