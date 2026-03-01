प्रकृति, श्रम और संतुलन का उत्सव: वेदों की दृष्टि से होली

होली, जिसे हम प्यार से फगुआ भी कहते हैं, केवल रंगों का त्योहार नहीं है। यह नए जीवन, नई ऊर्जा, क्षमा और मिल-जुलकर आगे बढऩे का संदेश देता है। वेदों में जो 31 विशेष होली संबंधी मंत्र मिलते हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य, प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड, सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज, जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन, मानसिक तनाव, युद्ध, नफरत और अकेलापन बढ़ रहा है, तब होली और ये मंत्र हमें एक दूसरा रास्ता दिखाते हैं, रंग, प्रकाश, सादगी, सम्मान और एकता का रास्ता। वेद के ये 31 मंत्र हमें तीन बड़ी बातें सिखाते हैं। पहली, प्रकृति का सम्मान- धरती, बारिश, फसल, पेड़-पौधे, जानवर ये सब हमारे साथी हैं। दूसरी, मेहनत की पवित्रता- हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना, जानवरों की देखभाल करना ये केवल काम नहीं, पूजा के बराबर हैं। तीसरी, जीवन का चक्र- सर्दी के बाद गर्मी, अंधेरे के बाद प्रकाश, दुख के बाद सुख हर चीज बदलती है और हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत आती है।