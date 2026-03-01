संपादकीयः भारतीय युवाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में चेतावनी

'ग्लो बल माइंड हेल्थ इन 2025' की ताजा रिपोर्ट को भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी समझना जरूरी है। 84 देशों के बीच कराए गए इस वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन में भारतीय युवाओं का 60वें स्थान पर होना न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे पर भी सवाल खड़े करता है। हैरानी की बात यह भी है कि भारतीय युवाओं की तुलना में बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर पाया गया है। 55 वर्ष से अधिक आयु के भारतीयों का 'माइंड हेल्थ कोशिएंट' (एमएचक्यू) 96 के सम्मानजनक स्तर पर है, वहीं युवाओं का स्कोर गिरकर महज 33 रह गया है। यह विडंबना ही है कि जिस पीढ़ी के पास तकनीक और सुविधाएं सबसे अधिक हैं, वही मानसिक रूप से सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रही है। रिपोर्ट में युवाओं के गिरते मानसिक स्तर के पीछे स्मार्टफोन की भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। दरअसल, बचपन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बिताने से बच्चों में वास्तविक सामाजिक कौशल विकसित नहीं हो पा रहे, जो मानसिक मजबूती के लिए जरूरी है।