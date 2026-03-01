वैश्विक नेतृत्व, स्पष्टता और रणनीतिक संतुलन का संगम



संशयवादियों के बीच अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा गाजा शांति योजना को लेकर संदेह उपज रहे थे। प्रश्न उठ रहे थे कि जब अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है और इजरायल फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष में उलझा है, तब मोदी ऐसे देश की यात्रा का जोखिम क्यों ले रहे हैं? लेकिन यात्रा के बाद स्थिति स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत के सहयात्री इजरायल के साथ अपनी मित्रता दोहराते हुए वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने विश्व को यह संदेश दिया कि अब समय पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर 21वीं सदी की भू-राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप नई दृष्टि अपनाने का है। देश के भीतर भी इस यात्रा ने फिलिस्तीन समर्थन और दो-राष्ट्र समाधान की पुरानी धारणाओं का राग अलापते रहे विपक्ष को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत 20वीं सदी की जड़ विचारधाराओं का बंधक बनकर नहीं रह सकता। मोदी की इजरायल यात्रा ने तीन स्पष्ट और प्रभावशाली संदेश दिए। पहला, भारत आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में इजरायल के साथ खड़ा है। 25 फरवरी को इजरायली संसद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सात अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें 1200 नागरिक मारे गए थे। उन्होंने कहा, 'कहीं भी आतंक शांति के लिए हर जगह खतरा है।'