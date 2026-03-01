क्लिक से क्लियरेंस तक लंबा इंतजार…डिजिटल सिस्टम में फंसी लोगों की उम्मीदें

शुरू की गईं नगर निगम की ऑनलाइन सेवाएं आज लोगों के लिए लंबा इंतजार बनती जा रही हैं। फायर एनओसी, पट्टा, म्यूटेशन, ट्रेड लाइसेंस और बिल्डिंग प्लान जैसी जरूरी सेवाओं के आवेदन पोर्टल पर तो दर्ज हैं, लेकिन निस्तारण फाइलों में उलझा है। बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। उनकी जानकारी आवेदकों को नहीं दी गई। ऐसे में नगर निगम के डिजिटल सिस्टम ने लोगों की उम्मीदों को अधर में लटका दिया है। यहां लोगों को सुविधा के नाम पर सिर्फ तारीखें मिल रही हैं। पड़ताल में सामने आया कि 27 फरवरी तक निगम की 10 सेवाओं में करीब 37 हजार आवेदन आए। इनमें से 13 हजार से अधिक रिजेक्ट कर दिए गए। यानी 36 फीसदी आवेदन तो रिजेक्ट ही कर दिए। इनमें फायर एनओसी से लेकर ट्रेड लाइसेंस के आवेदन भी शामिल हैं।