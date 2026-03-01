जयपुर मेट्रो की सेवाएं तीन मार्च को रहेगी आंशिक बंद, दोपहर 2:10 बजे से चलेगी ट्रेनें

रंग, गुलाल और हुड़दंग पर सख्त रोक

मेट्रो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धुलण्डी के दिन मेट्रो परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के अंदर रंग खेलने, रंग डालने या किसी भी प्रकार के हुड़दंग की पूरी तरह मनाही रहेगी। यात्रियों को गुलाल, रंग, पानी से भरी पिचकारियां, गुब्बारे या बोतलें लेकर मेट्रो परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।