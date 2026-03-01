Holi Weather Update : राजस्थान में होलिका दहन व होली पर कैसा रहेगा मौसम, IMD का आया नया अपडेट

फोटो पत्रिका
Holi Weather Update : राजस्थान में होलिका दहन व धुलंडी यानि होली पर मौसम मौसम विभाग का नया अपडेट आया है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से 2-6 डिग्री ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। राजस्थान में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग के इस अपडेट के अनुसार होलिका दहन व धुलंडी यानि होली और गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने से लोगों को होली खेलने का आनन्द आ जाएगा। क्योंकि मौसम होली खेलने के अनूकूल रहेगा।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राजस्थान में अधिकतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 35.3 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 10.8 डिग्री दर्ज किया गया
मौसम विभाग ने राज्य में मार्च के महीने में तेज गर्मी का अनुमान जताया है। संभावना है कि मार्च के तीसरे सप्ताह से कई शहरों में हीटवेव का भी दौर शुरू हो सकता है। वहीं मार्च के पहले सप्ताह में तेज गर्मी पड़ने की भी संभावना है। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश शहरों का तापमान 31 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।
