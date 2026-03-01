Holi Weather Update : राजस्थान में होलिका दहन व होली पर कैसा रहेगा मौसम, IMD का आया नया अपडेट

Holi Weather Update : राजस्थान में होलिका दहन व धुलंडी यानि होली पर मौसम मौसम विभाग का नया अपडेट आया है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से 2-6 डिग्री ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। राजस्थान में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।