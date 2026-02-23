Holi Holiday : राजस्थान में होली पर 2 व 3 मार्च का अवकाश तो हरियाणा व दिल्ली में अवकाश 4 मार्च का, क्यों?

Holi Holiday : होली एक सप्ताह भी दूर नहीं है, लेकिन भाजपा शासित तीन प्रदेशों में होली का अलग-अलग अवकाश होने से प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान में होलिका दहन का अवकाश 2 मार्च व धूलंडी का अवकाश 3 मार्च को है, जबकि हरियाणा व दिल्ली सरकार ने होली का अवकाश 4 मार्च को घोषित कर रखा है। त्योहारों पर अवकाश को लेकर सरकारी कैलेण्डर के कारण पहले भी भ्रम की स्थिति सामने आती रही है।