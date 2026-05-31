Rajasthan Thunderstorm : राजस्थान में आंधी-तूफान से 5 व्यक्तियों की मौत, हाड़ौती में दिखा ‘ब्रह्म धनुष’

Rajasthan Thunderstorm : प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर शनिवार को पूरे परवान पर रहा। मौसम केन्द्र के अनुसार जयपुर, बीकानेर, झुंझुनूं, संगरिया (हनुमानगढ़), चूरू, सीकर, फलोदी, नागौर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में दोपहर बाद चली धूल भरी आंधी ने शहरों को मिट्टी कर दिया। तेज अंधड़ से बीकानेर, चूरू और नागौर में जीरो विजिबिलिटी हो गई। दिन में ही अंधेरा छा गया। अंधड़ के बाद मेघगर्जन और कहीं-कहीं भारी बारिश हुई। वहीं राजस्थान में शनिवार को उठे आंधी-तूफान से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई।