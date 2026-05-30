Hanuman Beniwal : सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में बदलाव, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 3 पीएसओ हटाए

Hanuman Beniwal : नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा व्यवस्था में सरकार ने बदलाव किया है। इसके तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के तीन पीएसओ को हटा दिया गया है। अब उनकी सुरक्षा में मुख्य रूप से नागौर जिला पुलिस के जवान ही तैनात रहेंगे। सुरक्षा में हुई इस कटौती के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सुरक्षा की मांग नहीं की, बल्कि प्रदेश के हजारों युवा हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। करीब एक साल पहले खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी।