हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान से गरमाई सियासत, मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित कई BJP नेताओं ने किया पलटवार

भाजपा प्रदेश मदन राठौड़ ने भी हनुमान बेनीवाल द्वारा दिए गए बयान को निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन विरोध करते समय शब्दों की मर्यादा और संवाद की शालीनता बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाना चाहिए, मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे नेताओं का साथ ना दे। मीडिया को चाहिए, जो हल्के शब्दों का करे प्रयोग, उसका बहिष्कार करे। जनता ने एक बार तो हनुमान बेनीवाल को सबक सिखा दिया है।