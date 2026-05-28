जयपुर में बदमाशों ने आधी रात दौड़ाई कारें, तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच डर कर भागते रहे लोग

Jaipur Stunt Driving: जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में 4 दिन पहले आधी रात ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल हो गया। सड़क पर अचानक तेज रफ्तार एसयूवी और कारों का काफिला पहुंचा और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चीख-पुकार, गाड़ियों की टक्कर और हुड़दंग से गूंज उठा। बदमाश सड़क पर स्टंटबाजी करते हुए एक-दूसरे की गाड़ियों में टक्कर मार रहे थे। कोई तेज हॉर्न बजा रहा था तो कोई खिड़की से बाहर निकलकर चिल्ला रहा था।