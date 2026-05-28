Rajasthan Weather Update : देश में सबसे गर्म रहा राजस्थान का श्रीगंगानगर, मौसम विभाग का आया नया पूर्वानुमान

राजस्थान इन दिनों मानो आग के आसमान के नीचे सांस ले रहा है। नौतपा के तीसरे दिन बुधवार को भी सूरज ने ऐसी तपिश उगली कि श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर बन गया। यहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उत्तरप्रदेश का बांदा 47.6 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप इस कदर है कि श्रीगंगानगर, पिलानी, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फलोदी, कोटा और बाड़मेर समेत 8 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। अधिकांश शहरों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर बना रहा।