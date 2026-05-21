Rajasthan Monsoon : राजस्थान में मानसून में 4 माह हो सकती है झमाझम बारिश! टिटहरी के शुभ संकेत से किसान खुश

Rajasthan Monsoon : राजस्थान के डूंगरपुर के पूंजपुर में टिटहरी ने चार अंडे दिए, जिसका तीखा मुंह जमीन की ओर है इसलिए अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। चार अंडे दिए हैं ऐसे में मान्यता है कि क्षेत्र में 4 महीने अच्छी बारिश होगी। टिटहरी पक्षी आमतौर पर अप्रेल से जून (गर्मियों और मानसून की शुरुआत) के बीच अंडे देते हैं। यह समय उनके प्रजनन काल का होता है। टिटहरी के अंडों को लेकर भारत में कई पारंपरिक और ग्रामीण मान्यताएं जुड़ी हुई है। किसानों का मानना है कि टिटहरी जितने अंडे देती है, मानसून के दौरान उतने ही महीने बारिश होती है। आमतौर पर यह 2 से 4 अंडे देती है। पूंजपुर हनुमान मंदिर के पास स्थित खेतों में टिटहरी ने चार अंडे दिए।