डूंगरपुर : डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर, तीजवड़ घाटी के पास हुआ हादसा

रास्ते में तीजवड़ स्कूल घाटी के पास अचानक तेज रफ्तार से आ रहे एक डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल पारगी और हेमेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जबकि घायल विशाल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।