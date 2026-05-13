Dungarpur News : युवती को भगाने के मामले में भड़का विवाद, गुस्साए लोगों ने दो मकानों में लगाई आग

आग इतनी भीषण थी कि दोनों मकान जलकर राख हो गए। घरों में रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं, सूचना पर दोवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को मदद से आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था । पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर जांच के दौरान जले हुए मकानों और घरेलू सामान का निरीक्षण किया गया।