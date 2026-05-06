Dungarpur Accident: 2 बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत, रिटायर्ड नायब तहसीलदार की मौके पर ही मौत

मौके पर मौजूद लोग और अस्पताल स्टाफ उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गम इतना गहरा था कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे । परिजनों की हालत देख हर किसी की आंखें नम हो गईं और पूरा माहौल बेहद भावुक हो गया ।