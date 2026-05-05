Rajasthan School : राजस्थान में गर्मी-हीटवेव को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट, अब सरकारी स्कूल में बजेगी 3 बार वॉटर बेल

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्कूलों को खुले में खेल, प्रशिक्षण या कैम्प आयोजित न करने, प्रार्थना सभा छायादार जगह पर या कक्षाओं में कम समय में करने की हिदायत दी है। बच्चों को भारी बस्तों से निजात दिलाने के लिए केवल आवश्यक पाठ्यपुस्तकें लाने और छुट्टी के समय भी छाया व ठंडे पानी की व्यवस्था रखने को कहा गया है। आवागमन के लिए खुले वाहनों से स्कूली बच्चों का परिवहन नहीं करने, स्कूल बसों में फर्स्ट एड किट और पीने का पानी उपलब्ध रखने तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थी न बैठाने पर जोर दिया गया है।