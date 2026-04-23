हर स्कूल में राष्ट्रगीत अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी की गाइडलाइन

स्कूलों के लिए खासतौर पर निर्देश दिए है कि प्रत्येक विद्यालय में दिन की शुरुआत राष्ट्र गीत के सामूहिक सहगान से हो। छात्रों में राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास, उचित व्यवस्था और अनुशासन पर जोर दिया गया है, जहां भी राष्ट्र गीत गाया या बजाया जाए, वहां सभी को सावधान मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होगा।