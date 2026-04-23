23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

हर स्कूल में राष्ट्रगीत अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी की गाइडलाइन

Rajasthan Schools : केन्द्र के गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेशभर के स्कूलों के लिए राष्ट्रगीत को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान के हर स्कूल में सुबह राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य है।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 23, 2026

Rajasthan every school National Song rashtra geet compulsory Education Department issues guidelines

फोटो - AI

Rajasthan Schools : केन्द्र के गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेशभर के स्कूलों के लिए राष्ट्रगीत को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को भेजे गए इन आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्र गीत के गायन, वादन और उससे जुड़े शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

निर्देशों के अनुसार राष्ट्रगीत का आधिकारिक समय लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड निर्धारित है और इसे तय अवसरों पर ही गाया या बजाया जाएगा। सिविल सम्मान समारोह, औपचारिक राजकीय कार्यक्रमों में राष्ट्रपति व राज्यपाल के आगमन प्रस्थान, राष्ट्रीय ध्वज की परेड तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राष्ट्रपति के संदेश से पहले और बाद में राष्ट्र गीत का वादन किया जाएगा।

स्कूलों के लिए खासतौर पर निर्देश दिए है कि प्रत्येक विद्यालय में दिन की शुरुआत राष्ट्र गीत के सामूहिक सहगान से हो। छात्रों में राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास, उचित व्यवस्था और अनुशासन पर जोर दिया गया है, जहां भी राष्ट्र गीत गाया या बजाया जाए, वहां सभी को सावधान मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होगा।

सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी राष्ट्र गीत सामूहिक रूप से गाया जा सकेगा, बशर्ते गरिमा और शिष्टाचार का पालन किया जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले राष्ट्र गीत और उसके बाद राष्ट्रगान होगा।

खड़े होने को लेकर भी गाइडलाइन

राष्ट्र गीत के गायन या वादन के दौरान सभी श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य है। स्कूलों में प्रार्थना सभा या किसी भी औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्र गीत होने पर सभी विद्यार्थी और शिक्षक खड़े रहेंगे।

सार्वजनिक व सांस्कृतिक आयोजनों में भी राष्ट्र गीत के समय खड़े होकर सम्मान देना जरूरी होगा, लेकिन यदि राष्ट्र गीत किसी फिल्म, समाचार दर्शन या वृत्तचित्र के हिस्से के रूप में बजाया जा रहा हो तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

गाइडलाइन जारी की गई

स्कूलों में राष्ट्र गीत के गायन और उससे जुड़े शिष्टाचार को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति सम्मान, अनुशासन और संवैधानिक मूल्यों की भावना को और मजबूत करना है। इसको लेकर विद्यालयों को निर्देशित किया गया है।
अतुल चतुर्वेदी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर

ये भी पढ़ें

Railway New Decision : खातीपुरा जयपुर से हावड़ा के लिए आज चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन तीन ट्रेनों का बदला रूट
जयपुर
Railway New Decision Khatipura Jaipur and Howrah special train run Today these Three trains run on changed route Jodhpur-Sabarmati Express Cancelled

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Apr 2026 10:01 am

Published on:

23 Apr 2026 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / हर स्कूल में राष्ट्रगीत अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी की गाइडलाइन

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur : मुकुल सैन की आरएएस में 499वीं रैंक, मामाओं ने किया खुशी का अनोखा प्रदर्शन

RAS-2024 Result Bharatpur Vaira town Mukul Sain secured 499th rank mamas performed a unique display of happiness
भरतपुर

Bharatpur Road Accident : टिफिन लेकर निकली मां अब नहीं लौटेगी, तेज रफ्तार टैंकर ने दो मासूमों की दुनिया उजाड़ दी

Bharatpur Road Accident Mother went out with tiffin and never returned high speed tanker hit Aarti painful death
भरतपुर

Mangla Pashu Bima Yojana : राजस्थान में 19.37 लाख पशुओं का फ्री बीमा, मृत्यु पर मिलेंगे ₹40 हजार, पशुपालकों की बल्ले-बल्ले

Rajasthan Mangla Pashu Bima Yojana 19.37 lakh animals free insured cattle farmers happy
भरतपुर

Bharatpur Development : नदबई बाइपास-आरओबी से बदली भरतपुर की किस्मत, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

Bharatpur Development Nadbai Bypass-ROB changes Bharatpur fortunes benefits millions
भरतपुर

Bharatpur : आरएएस-2024 रिजल्ट में विजय सिंह जाट ने हासिल की 14वीं रैंक, फिर भी घर में छाया रहा मातम जैसा सन्नाटा

Bharatpur Success Story Vijay Singh Jat secured 14th rank in RAS-2024 result Hearing this success a mournful silence descended on house
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.