Bharatpur Crime : पिता के डर से भागी नाबालिग, चार राज्यों में हुआ सौदा, जानें इस काले नेटवर्क का काला सच

मामला तब और रोचक हो गया जब संबंधित महिला नारी निकेतन पहुंची और नाबालिग को अपनी बेटी बताकर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। बाल कल्याण समिति ने जब पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे तो महिला ने आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। समिति को दस्तावेजों पर संदेह हुआ, जिसके बाद एसआईआर रिपोर्ट तैयार कराई गई। जांच में सामने आया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर महिला नाबालिग को अपनी बेटी बता रही थी, वह लड़की कोई और थी और अपने वास्तविक माता-पिता के साथ रह रही थी। यहीं से पूरे मामले में फर्जी पहचान और मानव तस्करी के शक को बल मिला।