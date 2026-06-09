Manav Suthar: राजस्थान के मानव सुथार ने भारत अफगानिस्तान डेब्यू टेस्ट में बिखेरा जलवा, श्रीगंगानगर में खुशी की लहर

Manav Suthar : श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार ने अपने पहले ही भारत अफगानिस्तान टेस्ट मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त कर राजस्थान का नाम रोशन किया। भारत ने अफगानिस्तान को इस टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से करारी शिकस्त दी। यह भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार इस टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट लिए। मानव की इस उपलब्धि से श्रीगंगानगर में खुशी और गर्व का माहौल है।