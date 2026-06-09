Railways : अब राजस्थान, यूपी, गुजरात के यात्रियों को राहत, आगरा कैंट-असारवा समर स्पेशल ट्रेन का मिला तोहफा

Railways Big Decision : रेलवे प्रशासन की ओर से ग्रीष्मकाल में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए आगरा कैंट-असारवा-आगरा कैंट के मध्य साप्ताहिक समर स्पेशल रेल सेवा का संचालन शुरू कर दिया है। ट्रेन के शुरू होने से राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही अहमदाबाद डीएमआर ऑफिस के अंतर्गत साबरमती और असरवा स्टेशन को जोड़ने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। ऐसे में अब सौराष्ट्र से जुड़ाव भी बढ़ेगा।