Rajasthan Industrial Development : खुशखबर, अब कचरे से होगी कमाई, पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदलेगी सर्कुलर इकोनॉमी

नई नीति में पहली बार सर्कुलर इकोनॉमी को औद्योगिक विकास के प्रमुख स्तंभों में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को दोबारा उपयोग में लाकर उसे संसाधन में बदलना है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि उद्योगों की उत्पादन लागत भी घटेगी। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में इसका सबसे बड़ा लाभ पचपदरा रिफाइनरी और उससे विकसित होने वाले पेट्रोकेमिकल क्लस्टर को मिल सकता है। रिफाइनरी आधारित उद्योगों में सब प्रोडक्ट और औद्योगिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।